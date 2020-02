Rick Moranis volverá al cine con la nueva versión que prepara Disney de ‘Cariño, he encogido a los niños’

La película tuvo dos secuelas también con Moranis como protagonista: Cariño, he agrandado al niño (1992) y Cariño, nos hemos encogido a nosotros mismos (1997). Joe Johnston no participó en ninguna de estas dos continuaciones, pero ahora estaría dispuesto a volver al disparatado mundo de esta comedia para todos los públicos que supuso su debut en la dirección.

You May Also Like