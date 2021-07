Richard Branson va al espacio en avión de Virgin Galactic

“Es una decisión un poco difícil de tomar, si está listo, o si no lo está, porque aún queda cierto riesgo. Pero si no lo intenta, tampoco va a aprender”. Dijo Guerster. “Creo que el primer grupo de personas que volará en esto reconoce el riesgo. Hay muchas personas que escalan el Monte Everest”.

You May Also Like