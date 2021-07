Richard Branson, de Virgin Galactic, volará al espacio este domingo en un avión cohete de su compañía | Noticias Univision Tecnología

“Un gran día por delante. Es maravilloso empezar el día con un amigo. Me siento bien, me siento excitado, me siento listo”, dijo Branson en Twitter.

Ante este primer viaje tripulado de Richard Branson a bordo de uno de los aviones de Virgin Galactic, Jeff Bezos ha dicho públicamente que dada la altura que alcanzará Branson en su nave este no debería considerarse un viaje espacial , pues no superará los 100 kilómetros (62 millas), la llamada línea Kárman.

Pero con el vuelo de este domingo Branson no solo buscaba adelantarse a Bezos si no también dar confianza a las más de 600 personas que ya tienen reservas para salir al espacio con Virgin Galactic y atraer a nuevos interesados en el turismo espacial, un nuevo mercado que a pesar de los altos precios tiene cada vez más demanda, generando una verdadera carrera espacial entre los tres principales competidores: Branson, Bezos y Musk.

El vuelo se retrasó por las condiciones meteorológicas, pero finalmente salió sobre las 10:40 am ET y duró aproximadamente una hora.

