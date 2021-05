Ricardo Zúñiga, enviado especial de EE. UU., se reunió con la Junta Directiva de la Asamblea

El diputado de GANA, Numan Salgado, quien es parte de la Directiva, reveló que efectivamente Zúñiga mostró interés en los sucesos del 1 de mayo, cuando la Asamblea destituyó a los magistrados y al fiscal.

La segunda visita del Enviado Especial para el Triángulo Norte, del gobierno del presidente de EEUU Joe Biden, tuvo dentro de su agenda una reunión en privado con los diputados de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa.

Este encuentro suspendió por un momento el inicio de la plenaria programada este día para las diez de la mañana por el titular del Órgano Legislativo, Ernesto Castro. Varios diputados de la bancada de ARENA no pudieron ingresar al Salón Azul.

Según el diputado Johnny Wright, del partido Nuestro Tiempo, el retraso en la plenaria se debió a que los diputados de la Junta Directiva se encontraban reunidos con el enviado especial de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

“Actualmente el pleno está cerrado, no se permite el ingreso a diputados, entiendo que el motivo de este cierre es que actualmente se encuentra reunida la Junta Directiva con el representante del Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga reunidos en el Salón Constituyente, vamos a esperar que suene el timbre y seamos invitados a pasar al Salón Azul”, informó el diputado del partido Nuestro tiempo.

Según dijo, es la segunda visita que hace el delegado estadounidense y ahora en un contexto muy distinto a la primera, en que ya sucedieron los eventos del 1 de mayo y el “quiebre institucional y el limbo en que se encuentra nuestro Estado de Derecho, me parece una situación bastante crítica”.

La diputada Anabel Belloso, del FMLN, esgrimió que la segunda visita de Zúñiga, se da después de los eventos del 1 de mayo, “del golpe de la mayoría de la Asamblea al Órgano Judicial, que inmediatamente desata otra crisis”.

“Van a venir consecuencias, nosotros no quisiéramos que eso sucediera, pero son situaciones que obviamente están allí, que pueden darse por la violación a esos principios básicos que toda la democracia debe respetar y que no se está cumpliendo, quien se puede ver afectado no es el diputado sino las miles de familias que acá en el país reciben un apoyo económico de sus familiares, a través de una remesa”, apuntó Belloso.

Por su parte, el diputado de GANA, Numan Salgado, quien es parte de la Directiva, reveló que efectivamente Zúñiga mostró interés en los sucesos del 1 de mayo en que la Asamblea destituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general; sin embargo, enfatizó que no fue un tema de fondo, sino a nivel general.

“Están viendo todo lo que sucede en nuestro país, nos pidieron opinión del proceso que se estaba llevando como Asamblea Legislativa, les dimos nuestro punto de vista”, explicó Salgado.

A la pregunta de los periodistas que si Zúñiga les consultó sobre la plenaria de instalación y las condenas internacionales sobre las destituciones, Salgado se limitó a decir: “lo que se dice a nivel internacional, que solo son puras especulaciones”.

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, también fue abordado sobre el tema y la advertencia que hizo la exembajadora de los EEUU, Mari Carmen Aponte, de las consecuencias que podrían venir para El Salvador por el deterioro de la democracia y la violación a la institucionalidad.

Aponte habló de la suspensión de visas a funcionarios, suspensión del TPS, restricción de remesas, restricción del ingreso de salvadoreños a Estados Unidos, entre otras más.

Así lo advirtió este lunes la exembajadora Aponte tras la destitución de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General por parte de la Asamblea, con el aval del presidente Nayib Bukele.

“Lamentablemente lo que ya estamos oyendo en Washington y en el país es que pueden venir una serie de repercusiones que no van ser placenteras ni para los Estados Unidos ni para El Salvador”, dijo Aponte en la entrevista de Frente a Frente.

Al respecto, ejemplificó algunas de esas repercusiones que se podrían dar. “Por ejemplo, la suspensión de visas a funcionarios, suspensión del TPS, esto es un rumor que he oído en los últimos días, no estoy segura que la administración de Biden quiera eso, pero ciertamente hay esos rumores y se está hablando de eso en el Congreso”, puntualizó.

“Entiendo que es exembajadora, no es actual funcionaria, igual me dirijo a ella con mucho respeto, pero sí creo que los amigos no tratan de dañarse, somos un país que está tratando de salir del subdesarrollo, esperamos que el gobierno y el pueblo de Estados Unidos continúe apoyándonos, ellos han dicho que son buenos amigos de El Salvador, yo espero que todo lo que hagan esté encaminado a apoyarnos”, aseveró Zelaya.