Ricardo Zúñiga: El enviado de Biden para resolver la crisis migratoria se va de El Salvador sin ver a Bukele | Internacional

En su viaje, además de visitar El Salvador, Zúñiga estuvo en Guatemala, donde comenzó se reunió con Giammattei y buena parte de su gabinete y con miembros de los órganos judiciales y de la sociedad civil que luchan contra la corrupción. Honduras, el país del que es originario el enviado de biden y uno de los principales emisores de migrantes indocumentados a EE UU en los últimos años, se quedó fuera de la visita. Aunque el Departamento de Estado no ha dado explicaciones sobre esa decisión, no es de extrañar que Washington prefiera mantener distancias con Tegucigalpa después de que el presidente Juan Orlando Hernández fuera acusado por un fiscal de Nueva York de haber cooperado con un cártel para el envío de cocaína a EE UU.

Con la llegada de Biden las relación entre ambos países se ha enfriado. El primer capítulo de ese distanciamiento se produjo en febrero cuando según informó la agencia AP, Bukele viajó a Washington para intentar reunirse con algún funcionario de la Casa Blanca pero no quisieron recibir porque el encuentro no estaba agendado. El presidente salvadoreño desmintió la noticia y cargó contra quien la divulgó, pero ahora este desplante ha sido interpretado como una manera de devolver el gesto.

You May Also Like