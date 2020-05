Ricardo ‘Pepe’ Ávila tras una larga lesión busca regresar a Europa

Raúl Eduardo Cotes • 20 May 2020 – 05:56 PM

Luego de 10 meses de recuperación, el volante panameño Ricardo ‘Pepe’ Ávila ya está preparado para regresar a las canchas tras la pandemia, y recuperar el nivel que le permita tener una nueva oportunidad en el fútbol europeo.

Ávila comentó a este medio que ya paso la difícil etapa de recuperación, que en un principio se tenía estipulado fuese 6 meses y terminaron siendo 10, debido a dos operaciones que tuvo que pasar.

“Fue un golpe duro para mí porque venían buenos proyectos en lo personal. La pasé complicado. Ya estamos de vuelta intentando agarrar el ritmo”, comentó.

Pese a su lesión, el ex Chorrillo FC logró la renovación de su contrato con el Real Monarchs, equipo de la USL en Estados Unidos, lo que le permitió mantener la tranquilidad que seguiría fuera de Panamá durante su lesión.

“Estoy contento con la gente del equipo. Nunca han perdido sus expectativas de mí. Vamos poco a poco. Yo no he perdido la confianza de lo que puedo ser capaz. Mentalmente no tengo miedo y me siento preparado para regresar”, agregó.

Actualmente, en el fútbol norteamericano no se ha oficializado una posible fecha de retorno a los partidos, luego de la pandemia coronavirus.

Ávila salió de Bélgica tras jugar con el KAA Gent entre 2017 y 2018, donde fue criticado debido a esta decisión, y se hablaba de ofertas en España, Colombia y Rusia; sin embargo, finalmente terminó regresando a la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con el Universitario.

“Hay planes de regresar a Europa. Tomar un nuevo reto. Tengo esa espina de volver y hacer las cosas bien”, dijo sobre el tema.

“Las cosas pasan porque tienen que pasar. No era para mí o tomamos una mala decisión. Lo que pasó fue un error grandísimo ya que estuviera en un mejor club, en otro nivel. Es un pasado que creo que debo olvidar. A veces cuando veo videos de partidos mios, me arrepiento de no haber tomado otra decisión”, confesó.

Acerca de ese momento, dejó claro que no fue la mejor decisión, debido a que ya todo estaba planeado junto a su agente; sin embargo, hubo una tercera persona que llevó las negociaciones a otro punto, lo que ocasionó la mala decisión. “No fue cosa mía, pero tuve algo de culpa allí”, aclaró.

La mentalidad del mundialista en Rusia 2018 con Panamá tomó un giro tras lo sucedido, a lo que hoy, el futbolista asegura que es distinto.

“Cuando salimos por primera vez del país pensamos mal. Yo tomé una mala decisión en mi carrera. Hoy en día no extraño mucho a Panamá, porque todo esto me ha enseñado que cuando extrañas, tomas las malas decisiones. Es mejor pensar en lo que uno quiere. Yo trabajo para darle un mejor futuro a mis hijos”, manifestó.

Ricardo Ávila tiene como meta a corto plazo permanecer en el fútbol estadounidense donde le han dado la oportunidad y luchar por un puesto en el primer equipo, mientras que a largo plazo, quiere volver al viejo continente.