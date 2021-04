Ricardo Martinelli intentó ‘embargar’ la administración de Epasa

Marquínez se basó en el artículo 548 del Código Procesal Penal , que dice que “una persona que ha sido extraditada al territorio de la República de Panamá no deberá ser procesada, sentenciada, detenida ni sometida a ninguna otra restricción de la libertad personal en el territorio de la República de Panamá o reextraditada a un tercer Estado por delito alguno cometido antes de su entrega que no sea el mismo por el cual ha sido extraditada, a menos que: la autoridad competente del Estado extranjero haya dado expresamente su consentimiento”.

El Juzgado Tercero Liquidador declaró no probado un incidente de nulidad presentado por el expresidente Ricardo Martinelli dentro del caso New Business.

