Ricardo Gaitán, un panameño que motiva en Instagram

Gaitán, además forma parte de Amputadospty, desde el 2018, un grupo donde se reúnen algunos de los amputados de Panamá, con el objetivo de ayudar emocionalmente y con donaciones a quien lo necesite. También se dedican a realizar eventos donde demuestran que los amputados pueden hacer cosas que ciertas personas no creen o no se imaginan.

Su sonrisa ha llegado a los reflectores. Aunque no pertenece a una agencia de modelaje, Ricardo, hace aproximadamente un mes, aceptó la propuesta de posar como modelo para una sesión de fotos profesionales. ‘La aceptación ha sido tan increíble, que yo he quedado sorprendido. Son pocas las personas que modelan con amputaciones, se puede decir que soy uno de los primeros’ dijo.

