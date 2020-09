Ricardo Arjona cierra un ciclo y abre otro…’Morir por vivir’

“No es como una despedida, es el fin de un ciclo para empezar otro. ‘Morir por vivir’. Después les caeremos con un par de sorpresas que me tienen muy emocionado. Estuvo bien. Necesito sacar algo bueno de lo mal. Chao”, finalizó el cantautor cuyo video logró más de 130 mil reproducciones. “¡Lo mejor que se puso en este lugar!”, “Yo también te puedo pedir una cosita… me encantan las celebraciones” y “¡Wow! Simplemente espectacular” le comentaron sus fans.

“Y queremos hacer una fiesta. Vamos a terminar con: ‘Sabes que estamos de paso, sabes que no pasa nada; el amor tiende al fracaso, el sol al ocaso, y los sueños a… nada’ –cantó–. Esta semana cerramos. Un agradecimiento para toda la gente de ‘Metamorfosis’, que me aguantaron; a ustedes”, expresó Arjona, lo que le valió más de 500 comentarios de sus admiradores.

You May Also Like