¡Rica! Jennifer López nunca ha usado bótox

Jennifer López se ha conservado con una figura y un rostro envidiable a pesar de los años, y asegura que nunca ha recurrido al bótox, algo de lo que no se arrepiente.

“Al día de hoy nunca me he puesto bótox. No soy de ese tipo de personas. No tengo nada en contra de quien sí lo hace, pero no es lo mío. A la hora de cuidar mi piel me gusta seguir un enfoque más natural, pero claro, también quiero usar productos que funcionen”, comentó la estrella.

Jennifer se ha referido a esto porque está promocionando su nueva línea de belleza, cuyo lema es: “La belleza no tiene fecha de caducidad”, compañía con la que espera tener mucho éxito, siendo ella misma la imagen publicitaria.

Sin embargo, la denominada reina del Bronx no descarta en un futuro recurrir a algún tratamiento cosmético rejuvenecedor: “No digo que no vaya a hacerlo algún día, pero de momento no. A veces me pregunto qué hubiera pasado si hubiese recurrido al bótox hace 23 años, como me lo recomendó un dermatólogo, qué aspecto tendría ahora. Desde luego mi cara sería muy diferente”.

La actriz y cantante se ha conservado con una figura y un rostro envidiable a pesar de los años. Tiene 51.

El aceite de oliva, esa panacea que vale para todo, lo usa desde que su madre se lo recomendó para el pelo, la piel, las uñas… ¡Todo! “Desde pequeña he querido lo mejor para mí, por eso JLo Beauty es una línea de lujo, pero intento que sea a un precio asequible”, cuenta en el vídeo la artista.