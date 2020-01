Reynhard Sinaga, el violador en serie que drogó y violó a al menos 48 hombres en Manchester

Supervivientes de Manchester (Manchester Survivors), una organización de voluntarios dedicada a ayudar a hombres víctimas de abusos sexuales, reconoció que el caso de Sinaga «fomentó que se hable de abusos» en hombres . El jefe ejecutivo de la organización, Duncan Craig, afirmó que «hay gente llamándonos, que no están directamente relacionados con este caso en particular, pero que ahora sienten que es el momento de dar un paso y hablar » sobre los abusos que sufrieron.

Desde la Fiscalía de la Corona (The Crown Prosecution Service), tildaron su comportamiento y pensamiento sobre la sexualidad como « extremo » y afirmaron que el recuento de víctimas habría aumentado «sin duda» si no hubiera sido atrapado. También confirmaron que disfrutaba especialmente de «agredir a hombres heterosexuales».

Los testimonios de las víctimas –que eran heterosexuales salvo en tres excepciones– coincidían en que Sinaga aparentaba ser un hombre « inofensivo », «amable» y «honesto», lo que facilitó que el hombre consiguiese persuadirles para que le acompañasen a su apartamento . También hubo declaraciones que describían las secuelas de las agresiones. «Sinaga destruyó una parte de mi vida», «hay días en los que no me puedo levantar y afrontar el día» o «espero que nunca salga de prisión y se pudra en el infierno» fueron algunas de las reflexiones compartidas por los hombres agredidos.

You May Also Like