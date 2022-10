Revulú en Mida de Veraguas por mal uso de estacionamientos

Según el abogado litigante, Ariel De Gracia , residente en Santiago, no se pueden personalizar los estacionamientos en el Mida de Veraguas , toda vez que se trata de una institución pública del Estado, por lo tanto, no se deben colocar cadenas o conos, puesto que esto hace que sea una conducta que conduce a la ilegalidad o un acto delictivo que pudieran estar cometiendo los funcionarios que colocan los dispositivos en los estacionamientos antes mencionados.

Los quejos pidieron a este medio la reserva de su identidad por razones obvias, ante el temor a posible represalias; sin embargo, fueron enfáticos en informar que los e stacionamientos de la institución pública del Estado panameño fuero n construido s para los vehículos propiedad del Gobierno y no deben ser para el uso particular de algunos funcionarios, como hasta ahora se ha venido haciendo.

