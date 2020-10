Revoluciona tu rutina con el nuevo ‘Huawei Watch Fit’

El HUAWEI WATCH FIT llegó a Panamá con su diseño sin igual y la mejor tecnología para redefinir el entrenamiento con estilo mientras cuida de ti y tu bienestar. Este reloj inteligente se convertirá en tu entrenador personal gracias a sus cursos de entrenamiento animados con lo que podrás ejercitarte dondequiera que te encuentres. Una agenda ocupada ya no será motivo para no continuar con tu calendario de entrenamiento. Tiene 12 cursos de fitness animados y 44 ejercicios de fitness estandarizados incorporados. Esta es una característica muy importante ya que permitirá realizar los ejercicios de la manera correcta ya que sus animaciones explican a detalle cómo realizar el movimiento.

