Revolución social, por la vía administrativa

No hace mucho completé uno de los ciclos más bonitos de la vida: me tocó llevar a mis hijos a su primer día de clases. Me impresionó cómo el colegio ha continuado modernizándose. Cuando alumno, solía ponderar (con escepticismo) una ambiciosa maqueta de su plan maestro. Al parecer, se ha cumplido.

You May Also Like