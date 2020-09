¿Revivir el Código de Hamurabi?

Lamentablemente con nuestro SPA, no aplica nada que ver con Hamurabi sino con el código secreto y personal de “AyuPradi” que aplica la ley según conveniencia. En el código de Hamurabi no se les podía ocurrir algo como el turismo judicial o interpretar el tenor literal de la norma en su sentido contrario, buscar culpabilidad y castigo severo en delitos menores y la impunidad rampante para el delincuente craso, grave y hasta confeso. Los babilónicos hace casi 4,000 años no entenderían el nivel de barbarie que hay con el código de “AyuPradi”.

El código de Hamurabi trajo: 1. La formalización de la ley del Talión (¿te suena eso de ojo por ojo y diente por diente?) no es otra cosa que un castigo proporcional al daño causado, algo muy pero muy diferente a lo que ocurre hoy en día; 2. Era ciertamente un sistema procesal penal abreviado, al acusado de crímenes graves se le obligaba a cruzar el rio (no sabemos qué tipo de rio con o sin corriente o con o sin cocodrilos). Si el acusado cruzaba a salvo entonces su acusador era sometido a la pena de muerte. Lo cual también frenaba las denuncias falsas. Solo imaginemos las veces que hubiera sido condenado a la pena capital personas que se la pasan denunciando en nuestro entorno patrio. Ahora también imagino que muchos maleantes babilónicos se convertirían en excelentes nadadores para lograr impunidad. Siempre aplica para estos elementos la regla de “hecha la ley, hecha la trampa”. El eslogan para este código seria novedosísimo, proporcional y expedito, lo cual debo decir suena hasta mejor que el usado por nuestro sistema penal acusatorio (rápido, moderno y participativo).

