reviven a un excursionista cuyo corazón se paró durante 45 minutos

Según ha explicado Badulak, cuando Knapinski llegó a urgencias “estaba inconsciente, tenía hipotermia extrema y su corazón se detuvo al poco de llegar “. No obstante, al no presentar lesiones importantes, el equipo de médicos decidió practicarle la técnica ECMO (siglas en inglés de sistema de oxigenación por membrana extracorpórea), en la que la máquina de derivación cardiopulmonar especializada extrae sangre del cuerpo y la pasa por un oxigenador antes de bombearla de nuevo.

