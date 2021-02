Revive el caso Woody Allen

La cadena estadounidense HBO sacará a la luz la serie Allen vs. Farrow en la que se contará la historia de Dylan Farrow, hija del controversial cineasta Woody Allen, quien fue acusado de abusar sexualmente de ella, pero fue absuelto por la justicia.

El documental de cuatro partes -que se estrenará el domingo- cuenta nuevos detalles que aportarían al caso iniciado contra Allen desde que se conocieron las acusaciones en agosto de 1992.

De acuerdo a la revista Vanity Fair, los hechos que se alegan en la docuserie están basados en una extensa labor de investigación -que duró tres años- basada en documentos tales como transcripciones de entrevistas de trabajadores sociales, así como de interrogatorios a testigos e imágenes nunca antes vistas.

Se analizará, por ejemplo, un documento de la clínica especializada en abuso sexual infantil del Hospital Yale-New Haven de Connecticut, en el que calificó el testimonio de Dylan Farrow de “no creíble” después de haberla entrevistado en nueve ocasiones durante siete meses.

La producción, además, contará con las voces de Dylan Farrow -quien ahora tiene 35 años de edad y es madre de una niña pequeña-, su madre, la actriz Mia Farrow, y sus hermanos Ronan Farrow, Fletcher Previn, Daisy Previn, Frankie-Minh Farrow y Quincy Farrow. Quienes no participaron fueron la esposa -antes hijastra- de Woody Allen, Soon-Yi Previn y Moses Farrow, quien está en el lado de su padre.

Mia Farrow dice que le tiene temor a Woody Allen. Archivo

Para Dylan Farrow, aquello fue un evento traumático que le dejó cicatrices emocionales. En 2018, la periodista Gayle King, de la CBS, le mostró en su tableta un fragmento de una entrevista de Allen hecha en noviembre de 1992 en la que negó rotundamente las acusaciones y atribuyó el escándalo a una venganza fabricada por su expareja Mia Farrow. Al ver esas imágenes, no pudo contener el llanto. “Él ha estado mintiendo por tanto tiempo y es difícil para mí verlo y escuchar su voz”, aseguró.

Kirby Dick y Amy Ziering, quienes están detrás del documental Allen vs. Farrow, dijeron al diario The New York Times que la filmación sacará a la luz varias cosas que no se sabían antes del caso. “Cuando cada vez más nos fuimos adentrando en la historia nos dimos cuenta que hay mucho más por averiguar. Ahí nos dimos cuenta que hay mucho por revelar”, comentó Dick, uno de los realizadores.

Mientras que Ziering dice que sus documentales no tratan sobre el perpetrador en cuestión, sino que busca entender estos crímenes, y la manera en la que “todos nos convertimos en cómplices y me refiero a nosotros”, esto en referencia a la intersección del movimiento #MeToo contra el acoso y el abuso sexual con la carrera de Woody Allen, quien lo tuvo difícil para que una editorial publicase su autobiografía Apropos of Nothing (A propósito de nada), y a quien Amazon le canceló un acuerdo de producción cinematográfica.

Sobre la figura de Mia Farrow, Dick dijo que las sospechas y las críticas hacia ella por tomar una postura en contra de su pareja y en defensa de su hija evidencian la misoginia de la época. “A la gente les gusta ‘culpar’ a las madres por todo. Desde el inicio, sentí una sospecha de esa narrativa porque es una narrativa misógina – la idea de que siempre hay una mujer histérica y loca. Esto es lo que pasa no solamente en los casos de incesto, sino también en casos relacionados al abuso sexual”, expresó.

Farrow manifestó recientemente sentir temor de Woody Allen con quien sostuvo una relación entre 1980 y 1992. La actriz manifestó su preocupación de que con la salida al aire del documental, Woody Allen, una vez más,, intente atacarla de nuevo para “escudarse de la verdad, del desastre que dejó”.

Allen está casado con Soon-Yi, quien en algún monento fue su hijastra. Archivo





