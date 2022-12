Revistas destacan a Panamá como destino turístico 2023

Elaine Glusac, columnista en The New York Times reseña a Panamá como destino turístico ideal para aquellos que desean escapar del invierno y disfrutar de los climas cálidos.

The New York Times destaca el Parque Nacional Soberanía y resalta el programa “Panama Stopover” de Copa Airlines como una opción ideal para los viajeros que hacen escala en el país, una reserva de selva tropical ubicada a minutos de la Ciudad de Panamá, señala Promtur Panamá.

Panamá es reseñada en el artículo ¨ Ama o deja el invierno, a bajo precio¨ publicado en el diario The New York Times como un destino turístico de fácil acceso y gran biodiversidad.

