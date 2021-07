Revistas científicas retiran estudios que alimentan bulos

El científico argumenta que no es un activista antivacunas y que el apoyo del movimiento a sus estudios no invalida sus resultados. Sugiere que es una víctima de “la corrección política”. A su juicio, sus cálculos “son correctos”, reportan medios internacionales.

El investigador manifestó que en el estudio de las mascarillas usaron una metodología de cuantificación de gases eliminados e inhalados de forma incorrecta, y de aseveración de daños no demostrada. Además, estos hallazgos no fueron observados por los médicos en la población pediátrica, especificó.

You May Also Like