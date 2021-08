Revisan detalles para aprobar incinerador

Valderrama señaló que la falta de un incinerador en este punto de entrada al país es una preocupación de la comisión técnica de apoyo contra la PPA y de los porcicultores, ya que todo material que ingrese a Panamá y que ponga en riesgo el patrimonio fito y zoosanitario, así como la salud de la población, no debe salir de estas instalaciones y ser destruido in situ.

