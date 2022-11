Revés para el plan de reelección de la rectora de la Unachi

“La ley establece que los miembros del Tribunal Superior de Elecciones de la Unachi los designa la rectora, pero deben ser ratificados por el Consejo General Universitario. El Consejo General Universitario número 6-2021 fue una sesión extraordinaria virtual realizada el 30 de agosto del 2021. Conseguí la información del mismo y me percaté que no lograron la mayoría o la mitad más uno exigida por la ley. Ellos tienen una práctica que cuando hay abstenciones, [estas] no se toman en cuenta. Toman como total los votos a favor y en contra. Si hay más a favor que en contra, aprueban el acuerdo”, narró.

