Revertir la reapertura económica no está bajo discusión en La Fortaleza

“Sé que la gente tiene el deseo de compartir y disfrutar, y lo pueden hacer, pero tiene que ser de una manera segura. Si no lo hacen así, van a haber algunos sectores que van a salir perjudicados porque no pudieron controlar y llevar el mensaje de que tienen que andar con mascarilla”, advirtió.

El secretario de Salud insistió en que la capacidad de los servicios de salud y hospitalarios no está comprometida, por lo cual el aumento en casos no ha provocado alarma. Por ejemplo, destacó que, entre los pacientes en unidades de cuidado intensivo, solo el 4% está relacionado con el COVID-19.

González Feliciano, además, elogió la labor que han realizado diversos sectores económicos para manejar los riesgos de contagio, entre ellos, los centros comerciales y restaurantes. Las escenas vistas durante el fin de semana, en las que ciudadanos no siguieron las medidas de prevención, sostuvo el secretario, son un “grupito pequeño de personas que se presume que no tiene ninguna responsabilidad social”.

