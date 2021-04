Revelan video de la muerte del niño de 13 años Adam Toledo a manos de un policía de Chicago. Alcaldesa pide calma | Noticias Univision Estados Unidos

“En mis años de experiencia trabajando en la policía, puedo asegurarles que siempre que un agente tiene que usar su arma en su trabajo y a raíz de ellos muere una persona, quedan secuelas que afectan también la vida del uniformado y la de su familia. Sé que muchos me ciritcarán por decir eso, pero es una realidad que no se puede negar”, aclaró la alcaldesa, que dijo que en la actualidad hay dos investigaciones paralelas en el caso del menor.

