Revelan resultados de la búsqueda de un “mensaje del creador del universo” mediante el análisis del fondo cósmico de microondas

“Podemos concluir que no hay un mensaje obvio del cielo en el CMB. Sin embargo, no está claro si existe (hubo) un creador, si vivimos en una simulación o si el mensaje se imprimió correctamente en la sección anterior, pero fallamos a la hora de entenderlo”, resumió. Hippke incluyó dicho flujo de bits real al final de su estudio “para que el lector interesado lo escudriñe”. El artículo de Hippke se publicó en el repositorio en línea arXiv y aún no ha sido revisado por pares .

