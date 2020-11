Revelan que la calidad del aire en las casas empeoró en el confinamiento y advierten de que hay que ventilar

El trabajo pretende alertar sobre los riesgos derivados del proceso de confinamiento en los domicilios, debido a que, habitualmente, no disponen de las capacidades y sistemas para soportar el desarrollo de actividades de manera continua las 24 horas del día , máxime con un aumento de uso de los procesos de limpieza y desinfección. “Los habitantes de las viviendas deben ser conscientes de las limitaciones de sus hogares; así como de los riesgos derivados de uso intensivo para los que no han sido diseñados. Aunque el hogar suele ser asumido como un espacio seguro y de refugio, es necesario ser conscientes de los riesgos ocultos para así poder tomar medidas de mitigación oportunas, en muchos casos, ligadas a los cambios de hábitos”, según explican.

Un trabajo científico realizado por el profesor Roberto Alonso González-Lezcano junto con investigadores del CEU y de la Universidad de Sevilla, publicado en el ‘International Journal of Environmental Research and Public Health‘, alerta sobre la importancia de la ventilación de los hogares durante la segunda ola de la pandemia del Covid-19 .

You May Also Like