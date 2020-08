Revelan la identidad del policía que disparó contra Jacob Blake

Con información de NBC News, AP, The New York Times, Milwaukee Journal Sentinel, CNN, WTMJ-TV.

La oficina del Sheriff dijo que se estaba investigando si lo ocurrido puede ser el resultado de una confrontación entre manifestantes y hombres armados que dijeron querer proteger los comercios en los disturbios, según el diario The New York Times.

Agentes lanzaron gases lacrimógenos el martes por la noche para dispersar a decenas de personas congregadas pese a que en la ciudad estuviera en vigor, ya desde el domingo, un toque de queda entre las 8 pm y las 7 am, hora local, según la agencia de noticias The Associated Press.

