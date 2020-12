Revelan cómo desapareció el misterioso monolito metálico de Utah

Sin embargo, el propio Zwirner comentó más tarde al diario The New York Times que el monolito sí podría ser una creación auténtica de McCracken, y confesó que el equipo del galerista estaba dividido en sus opiniones. El estilo del artista se basaba en la creación de composiciones formas geométricas de colores, incluyendo esculturas con un alto parecido al objeto encontrado.

La teoría de que pudiese tratarse de una obra de arte realizada por la mano humana fue una de las que cobró más fuerza. En concreto, se le atribuyó al artista John McCracken, fallecido en el año 2011, aunque el portavoz de su galerista, David Zwirner, aseguró al diario The Guardian que el objeto no pertenecía a la obra del difunto artista, aunque sí podría ser de “algún admirador que quisiese hacer un tributo”.

“Llegaron cuatro chicos y dos de ellos caminaron hacia adelante, le dieron un par de empujones al monolito y uno de ellos dijo: ‘Será mejor que hayáis hecho ya vuestras fotos’. Luego le dio un gran empujón y [el monolito] se volcó, inclinándose hacia un lado, tras lo que gritó a sus amigos que no iban a necesitar herramientas. El otro chico que estaba con él junto al monolito dijo: ‘Por esto no dejas basura en el desierto'”, relata Bernards.

