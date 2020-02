Reválida tributaria: Gastos escolares | La Prensa Panamá

El efecto contable de dicha deducción escolar en la declaración jurada de rentas no es al 100%, dado que el mismo recae sobre la renta gravable y no sobre el impuesto sobre la renta causado (a pagar) del año fiscal.

6. El literal b), numeral 5, artículo 1 del DE 368/2018, señala que los asalariados contribuyentes del impuesto sobre la renta, para “poder deducir” los gastos escolares deberán presentar un memorial ante la Dirección General de Ingresos (DGI), solicitando la deducción y aportando el detalle de los gastos escolares. Lo cierto es, que no aclara que esto se presenta con la solicitud de reconocimiento del crédito fiscal dentro del tiempo no prescrito para ello y posterior a la presentación de la declaración jurada de rentas, donde se incluyó en la casilla respectiva el monto por este rubro.

2. El numeral 8, artículo 1 del DE 368/2018, señala que los gastos escolares de dependientes que realicen estudios en el exterior, serán reconocidos exclusivamente por pagos realizados únicamente en el territorio nacional. Este texto no mantiene una sostenibilidad, pues pueden usarse los tratados de intercambio de información tributaria, además que materialmente limita cuando no se pueda pagar en Panamá.

