Reunión urgente con el presidente, piden alcaldes y representantes

“De no coordinarse medidas con el Órgano Ejecutivo, no solo está en peligro la estructura administrativa, financiera y gobernanza de los municipios, sino también la capacidad de los mismos para impulsar y garantizar la reactivación económica en las diferentes regiones del país, el orden y la paz social, así como la gobernabilidad de los territorios; una vez se levanten las medidas de cuarentena”, dijeron los voceros de estos gremios alcaldicios y comunales.

You May Also Like