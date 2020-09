Reunión de padre de Messi con el Barcelona acaba sin acuerdo

“Es medio caótico ahora mismo, tantas cosas dando vuelta”, dijo De Jong en la concentración de Holanda. “Pero no ha hablado con Messi, ni con el club. Ya sabré lo que realmente está pasando cuando llegue a Barcelona esta semana. Realmente no sé qué va a pasar”.

“Yo creo que Messi se ha ganado el respeto de decidir su futuro, no sé si de la mejor manera o no lo estará haciendo, pero para el fútbol español, el Barça y a nosotros nos gusta ganar estando los mejores”, dijo Ramos en Sttutgart, donde está concentrado con la selección para afrontar partidos de la Liga Europa. “Messi hace mejor la liga española y su equipo, y más bonitos los clásicos”.

La persona habló con AP bajo la condición de no ser identificada debido a que no se le autorizó dar declaraciones públicas sobre un encuentro privado.

