Reunión de López Obrador con Trump fue un acto de sumisión y no de diplomacia: León Krauze

No obstante, indicó que no mostró nada de esa “bravuconería” en la Casa Blanca, pues lejos de denunciar sus políticas migratorias prefirió los elogios, al grado de reconocer su “comprensión y respeto” al pueblo mexicano.

Nunca visitó Washington para formar parte en las tensas negociaciones comerciales. No solicitó un encuentro personal con Trump cuando el gobierno estadounidense amenazó con imponer aranceles si México no aceptaba la implementación de las brutales políticas migratorias de Trump. No fue a la reunión del G-20 en 2019

You May Also Like