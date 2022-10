Retrocede la lucha contra la corrupción de las multinacionales, según TI

TI destaca también que el 55 % de las exportaciones mundiales en estos momentos proceden de países que no luchan contra la corrupción de sus empresas multinacionales o que apenas lo hacen, entre ellos China, mayor exportador mundial, que no es signatario de la convención de la OCDE y que no dispone de ninguna legislación contra los sobornos en el extranjero.

No obstante, señaló, no deben perder de vista las redes de corrupción transnacionales, que exacerban estas amenazas y bloquean posibles soluciones al infringir leyes, deshacerse de competidores y absorber recursos del erario público.

