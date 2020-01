Retrato de un domador

Santos ha procedido de otra manera. Cuida su relación con Chávez, aunque no ignora el apoyo que de él recibe la guerrilla. Es que estamos ante dos personajes muy distintos: el líder y el político, el paisa capaz de domar un brioso caballo y el hábil jugador de póquer que, así no sean buenas sus cartas, sabe presentarlas con aire triunfal. Sin duda, algo va del uno al otro.

¿Es cierto, como suele afirmarse, que nunca buscó diálogos con las FARC y que mantuvo siempre una relación hostil con Chávez? No, no es verdad. Sobre los reales propósitos de las FARC, Fidel Castro le hizo una oportuna advertencia: “Lo que buscan para negociar –le manifestó– es crear las condiciones de un alto el fuego que les permita incrementar su poderío militar”. Desde entonces, en contra de lo que se dice, fueron amigos. Por otra parte, Uribe buscó en varias oportunidades un diálogo con las FARC, pero estas acabaron por defraudarlo al responder a sus propuestas con feroces ataques.

Para mí, No hay causa perdida es ante todo el apasionante autorretrato de un líder que no repara en riesgo alguno para lograr lo que se propone. El peligro es para él, para Álvaro Uribe, algo tan inevitable como la lluvia; y el valor, una condición esencial para enfrentarlo.

