Retos y soluciones | La Prensa Panamá

Lo otro de suma importancia es la inversión en tecnología digital. Como consecuencia de esta Pandemia, se acortó el camino a la incorporación de esa tecnología y será parte de nuestro cotidiano vivir. No pagaremos con cheque, sino por ACH. No tendremos reuniones costosas de trabajo a nivel internacional, las haremos por Zoom o con cualquier plataforma similar.

Definitivamente la banca no va a recurrir a esos fondos especiales que está ofreciendo el gobierno para ayudar a las pequeñas empresas a salir adelante, ya que además de los intereses preferenciales debería el Estado compartir el riesgo de malos préstamos y eso no lo va a hacer. Entonces lo que tenemos que hacer los empresarios, para comenzar, es llegar a un acuerdo con todos nuestros acreedores de la banca a través de arreglos de pago a largo plazo con intereses preferenciales. Con el resto de los acreedores es menos generalizado, pero podemos buscar soluciones a nivel individual siempre pensando a largo plazo. Tú me das, yo te doy y ambos saldremos adelante.

