Retos del sistema judicial | La Prensa Panamá

Por esa razón los tribunales de Justicia, debidamente abstraidos en la Constitución y a las Convenciones Internacionales adoptadas por la República de Panamá, deberán impartir justicia y para alcanzar ello precisa que el sistema judicial se coloque a la altura de las circunstancias, pues tribunal en encargado de calificar el mérito legal de dicha investigación, deberá contar con todas las herramientas que le permita solventar la atención de dicho proceso, por esa razón, sería interesante observar el comportamiento del órgano judicial frente a dicho proceso en lo relativo al apoyo material físico y humano que requiere dicho tribunal circuital. A partir de ello, sería prudente brindar todas las facilidades para que dicha instancia judicial no se le adjudique nuevos procesos, se le dote de más personal humano, de equipamiento informático y demás medios para que el país y los vinculados reciban una respuesta judicial efectiva, recuérdese, se trata de 100 imputados y un número importante de abogados públicos y privados a quien se les deberá de notificar personalmente de la fecha de audiciencia como lo mandata el Código Judicial, luego entonces, al CCJ o Centro de Comunicaciones judiciales se le deberá reforzar para atender esa carga importante de notificaciones y de paso el Instituto de Defensoria Pública encara un gran reto, dado que el tribunal al señalar las fechas principal o alterna, deberá colocar defensores públicos a disposición de dicho expediente para sortear las posibles acciones dilatorias que podrán generarse para evitar al máximo la audiencia Intermedia, por tanto, no hay duda que al órgano judicial se le avecina un reto en el tratamiento de dicho expediente.

