Retoman trabajos de exhumación de restos óseos de víctimas de la invasión

“Desde 1989 estamos esperando que se concluya esta dolorosa causa. No hemos recibido el apoyo necesario porque ahora mismo estamos a la espera de los fondos que se necesitan para concluir las etapas [de exhumación] de los 32 restos que se encuentran en la fiscalía. (…) Como hijas del teniente Braulio Bethancourt, sabemos que el que yace en esta tumba no es nuestro padre, pero para eso estamos aquí, para aclarar, para que el país se entere, y para que descansemos de esto que ha sido una angustia muy grande por 31 años”, aseguró una hija de Bethancourt.

