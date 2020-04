Retoma las riendas de tus emociones

Si en el punto 4 has detectado que el pensamiento asociado a la emoción no tenía fundamento real, es decir que era falso o una distorsión de tu percepción, la acción en este caso consiste en soltar el pensamiento y reemplazarlo por otro más verdadero.

Una vez detectada la emoción pregúntate sobre el pensamiento asociado a la misma. Por ejemplo, me siento triste y el pensamiento asociado es que tengo un familiar en el hospital con corona virus, me preocupa su salud y su situación de soledad . O tengo miedo y el pensamiento asociado a esta emoción es que mis familiares o yo misma podamos enfermar. Detectar el pensamiento asociado a la emoción resulta como encajar una pieza de un puzle. Nos ayuda a percibir nuestro paisaje interior de forma más nítida e inicia el camino hacia una mayor aceptación.

Suena el despertador, me levanto y nada más poner el pie en el suelo siento que hoy no va a ser un buen día. Miro las noticias y sigue la película de ciencia ficción: cuarentena, hospitales llenos, toneladas de incertidumbre . Sin darme cuenta se apodera de mi una pesadez sin nombre y siento que no tengo fuerzas para empezar, mi pareja tampoco parece estar mejor….¿Te suena este escenario o una versión del mismo?

