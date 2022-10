Reto del cáncer: detectarlo y tratarlo temprano

No todo son malas noticias. Si detectamos a una paciente con cáncer de mama en etapa temprana hay una supervivencia de 99%, que en etapa avanzada baja hasta 30%. Esto es fantástico conociendo que dos de cada tres tumores de mama pueden ser tratados con éxito, si son diagnosticados y tratados a tiempo. Aunque no haya datos publicados al respecto en Panamá, podemos asumir (muy educadamente) que los pacientes llegan temprano, pero demoran en recibir tratamiento y esto aumenta su riesgo de muerte.

You May Also Like