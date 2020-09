Retienen a dos chicas por besarse… Policía Nacional se disculpa

La Policía Nacional ofreció una disculpa a una pareja de chicas que se besaron en su auto en el área de Paitilla y fueron retenidas por supuesto acto inmoral.

Una de las afectadas Marian Margoth Artuz, narró en su cuenta de Twitter que se encontraba en un auto con su novia y se besaron, acto que fue visto por dos unidades de la Policía, quienes les tocaron el vidrio de la ventana y les socilitó los documentos, y les comunicaron que no podían hacer eso, ya que es un acto inmoral.

Leer también: CSS de La Chorrera registra reducción en casos positivos de COVID-19

Los hechos según una de las chicas

“Pregunté el por qué de la situación y el policía me indicó que no puedo besar a mi novia en espacios públicos porque es un acto inmoral y que lo acompañáramos en el cuartel. Dani pidió que nos devolvieran nuestros documentos para poder avanzar y se negaron. No nos movimos. Después de solicitar nuestros documentos y entre palabras cruzadas, el policía llamó al ‘comando’ para que nos llevara. Nos devolvieron nuestras licencias, pero se quedaron con nuestra cédula. ¡Que bolas!”, explicó Marian.

Añadió: “Luego de no sé cuánto tiempo se dignaron en decirnos que nos iban a procesar porque le falté el respeto al guardia y nos llevaron esposadas como delincuentes al juez de paz de Bella Vista. Yo solicité una femenina para montarme al vehículo y no me atendieron mi queja. No nos tomaron la temperatura ni nos dieron alcohol. Si tenemos COVID-19, ya sabemos dónde fue, de paso”.

Marian también agregó que los uniformados no les leyeron sus derechos, les faltaron el respeto, no les dieron explicaciones y cometieron varios actos homofóbicos frente a ambas, todo esto mientras se mantenían retenidas en el cuartel.

Luego de cinco horas fueron liberadas y multadas.

La Policía en su comunicado de prensa, además de la disculpa explicaron que rechazan la acción, conducta y actitudes que conlleve la exclusión o discriminación de las personas.

También iniciarán una investigación luego de que se presentara una denuncia por este incidente.

Leer también: Intentan meter celulares en bolsas de arroz al Cefere