Resumen del partido Necaxa vs Cruz Azul (1-2). GOLES

Los pupilos de Juan Reynoso no conocían la victoria en este Apertura 2021, aprovecharon que los Rayos están mal y así salieron con el triunfo del Estadio Victoria ; la mejor noticia para los cementeros es que no solamente pudieron ganar, sino también t ie ne regresos como el de Jonathan Rodríguez, Orbelín Pineda y Yoshimar Yotún.

