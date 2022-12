Resumen del partido Japón vs Croacia (1-1) Octavos Qatar 2022. GOLES”Mediotiempo

Los Octavos de Final de Qatar 2022 no han dado espacio para las sorpresas, como algunas que se gestaron en Fase de Grupos , y esta noche no fue la excepción en el duelo en el que la Selección de Croacia , subcampeona del mundo , se impuso a Japón en un duelo complicado y en el que los nipones vendieron cara la derrota llevando el duelo hasta la tanda de penaltis.

You May Also Like