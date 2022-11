Resumen del partido España vs Alemania (1-1). GOLESMediotiempo

Fue un buen partido el que se vivió esta noche en el Estadio Al Bayt. La Furia Roja fue el equipo dominante , el que más propuso y el que tuvo las llegadas más claras de gol en los 90 minutos. Alemania no renunció al ataque, tuvo sus oportunidades, pero no logró concretar frente al marco de Unai Simón, que al minuto 56 salvó a su equipo en un disparo a la altura del punto penal de Joshua Kimmich.

