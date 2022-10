Resumen del partido Cruz Azul vs León (1-0)Mediotiempo

No pasó mucho tiempo para que ahora sí las luces bailaran y la afición brincara de emoción, porque Ignacio Rivero no perdonó un error de Cota , quien detuvo la pelota y la dejó viva… apareció Rivero y solo empujó.

Una más de Antuna: el jugador no logró estirar lo suficiente la pierna para empujar la esférica, que apenas fue tocada por el celeste para mandarla nuevamente a un costado de la meta. Al minuto 20 del cotejo, uno de los engranes mostró fallas: Guerrero no pudo más y Juan Escobar reapareció, tras mes y medio fuera de las canchas .

