Resumen de noticias de la guerra de Rusia en Ucrania del 19 de octubre

“La introducción de la ley marcial simplificará algunas de las tareas de los militares. Ya no jugaremos los juegos que hemos estado jugando durante casi siete meses. No habrá más conversaciones con los nazis”, dijo Stremousov el miércoles en la emisión del Canal Uno de la televisión estatal rusa.

La región de Jersón, situada en el sur de Ucrania, no está bajo el control total de Rusia. Los países occidentales han denunciado las anexiones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que violan el derecho internacional, y han prometido no reconocerlas como territorio ruso.

