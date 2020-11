Resultados y ganador de las elecciones en EEUU 2020

La ley marca que las elecciones presidenciales del país norteamericano deben celebrarse el siguiente martes después del primer lunes del mes de noviembre de los años bisiestos. Se estableció el mes de noviembre porque no es invierno y el transporte era más fácil para los electores. Cabe tener en cuenta que cuando se estableció la norma, a finales del siglo XIX, gran parte de la población se dedicaba al sector agrario y la mayoría se desplazaba en carros de caballos El que se fijara en martes tiene un único propósito: no coincidir con la festividad de Todos los Santos y así el elector tenía más tiempo para desplazarse con el festivo previo.

