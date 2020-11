Resultados y análisis en vivo

Los ex campeones mundiales Mike Tyson y Roy Jones Jr. se enfrentaron en una pelea de exhibición de ocho asaltos en el Staples Center de Los Ángeles, donde Tyson, de 54 años y quien no había peleado profesionalmente desde que perdió ante Kevin McBride en 2005, dominó el combate, pero se decretó oficialmente un empate.

