Resultados WWE WrestleMania 37, sábado 10 de abril 2021

Aunque son 11 veces Campeones de Parejas, esta noche a The New Day los aplastaron como moscas. Xavier Woods y Kofi Kingston no fueron rivales para el gigantesco Omos , el nigeriano de 2.21 metros que hizo su debut en WWE junto a AJ Styles para ya tener oro en la cintura.

Bunny no solo le pidió a Priest ser el primer en el ring para mostrar que no tenía miedo, aplicó llaves que a algunas de las superestrellas “no les salen”. Incluido en todo eso hubo un homenaje a la lucha mexicana con La Casita y finalizó con un Canadian Destroyer que enloqueció al Raymond James Stadium de Tampa.

Si esta fue la primera noche, no podemos esperar al domingo para ver qué más nos presenta WWE . Este sábado fue una locura con WrestleMania 37 , el primer evento en 13 meses en el que hubo público y definitivamente valió la pena aguardar tanto tiempo porque tuvimos grandes luchas -otras no tanto-, con la gratísima sorpresa de Bad Bunny dentro del cuadrilátero.

