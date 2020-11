Resultados inciertos en elecciones de Estados Unidos

Al cierre de las elecciones en Estados Unidos (EU) –en las que más de 100 millones de personas votaron anticipadamente–, los resultados eran aún inciertos pasada la medianoche.

Importantes medios de comunicación, como The New York Times y las agencias noticiosas AFP y AP daban cuenta de una cerrada batalla en estados claves, como Carolina del Norte, Georgia, Pensilvania, Michigan, entre otros.

Al cierre de esta edición, a la 1:00 a.m., The New York Times daba ventaja al demócrata Joe Biden en California, Washington, Oregon, New York, New Hampshire, Connecticut, Maryland, entre otros.

El presidente Donald Trump, que busca la reelección, tenía ventaja en Utah, Wyoming, Dakota del Norte y Sur, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Carolina del Sur, West Virginia, Indiana, Alabama, Kentucky, Mississippi, Idaho, Oklahoma, Tennessee, Missouri, Arkansas, Florida, Texas y otros.

Antes del cierre de los centros de votación, ambos aspirantes a la Casa Blanca se expresaban confiados en ganar la contienda, lo que tensaba aún más el clima político del país.

Cerca de la 1:00 a.m., Biden se dirigió a los estadounidenses. Les dijo que no depende de Trump o de él declarar quién ganó las elecciones, pero que se siente optimista del resultado. “Será hasta que se haya contado cada boleta cuando sabremos el resultado”, remarcó.

Trump anunció en un tuit que haría una declaración, y adelantó que estaba “arriba por mucho” y que están tratando de “robarle la elección”. “Los votos no se pueden contar después de que las urnas cierran”.

Minutos después Twitter objetó el mensaje de Trump, indicando que alguna parte del contenido compartido “puede ser engañoso respecto de cómo participar en una elección u otro proceso cívico”.

Jueces electorales verifican y cuentan las boletas en el edificio de la División Electoral de Denver, en Colorado. Unos 100 millones votaron anticipadamente. AFP (AFP/)

Jornada de votación en EU transcurre sin percances

Un Estados Unidos (EU) profundamente dividido votó ayer en medio de la peor pandemia en un siglo y una aguda crisis económica, para decidir si renueva el mandato del presidente Donald Trump cuatro años más o elige al demócrata Joe Biden.

Los electores acudieron a los centros de votación ayer martes, pero más de 100 millones votaron anticipadamente, un número récord que representa más del 72% del total de votos emitidos hace cuatro años.

Los informes reportaron una alta participación de votantes en estados como Texas, Florida y Arizona, sin embargo, no hubo los disturbios que muchos temían. De hecho en varias ciudades incluyendo la capital, Washington, DC, los comercios y oficinas estaban tapiados y las fuerzas policiales en máxima alerta. Al cierre de esta edición los centros electorales no habían cerrado.

Candidatos, confiados

Pese a que se especulaba sobre el retraso en el escrutinio y por tanto el anuncio de los resultados, a causa de la gran cantidad de votos anticipados, Trump insistió –al visitar una sede de campaña del partido republicano en Virginia– en que los estadounidenses tienen el “derecho a conocer quién ganó” en el día de la elección.

Pero minimizó afirmaciones de que planeaba declararse vencedor antes de que se complete el conteo de votos.

Más tarde, antes de regresar a la Casa Blanca para esperar los resultados de las encuestas, se detuvo en la sede de su campaña en Arlington, Virginia, y declaró a periodistas: “Creo que vamos a pasar una gran noche”.

Por su lado, Biden arrancó la jornada asistiendo a misa en Wilmington, Delaware, donde reside. En esa iglesia a la que va todos los domingos están las tumbas de su hijo Beau, y de su primera esposa y pequeña hija, muertos trágicamente.

Luego, se dirigió a su primer hogar, en Scranton, Pensilvania, donde estampó en la pared de la sala, bajo un cuadro, la siguiente frase: “De esta Casa a la Casa Blanca con la Gracia de Dios”, lo firmó y le agregó la fecha.

Trump, de 74 años y primer presidente que busca renovar su mandato tras ser absuelto en un juicio político, llegó rezagado en las encuestas frente a Biden, de 77 años y en su tercera postulación a la presidencia.

Pese a que el exvicepresidente de Barack Obama concita 50.7% de apoyo frente al 44% del actual mandatario a nivel nacional, y lidera por 2.3 puntos porcentuales en estados cruciales para ganar la elección, según el promedio de sondeos de RealClearPolitics, tal como ocurrió hace cuatro años con Hillary Clinton, Biden podría ganar el voto popular y perder la Casa Blanca si no logra los 270 votos del Colegio Electoral necesarios para coronarse vencedor, según el sistema estadounidense de sufragio universal indirecto.

Según las predicciones, la contienda estaría reñida en Arizona, Florida, Georgia, Michigan, Carolina del Norte y Pensilvania, donde ambos contrincantes concentraron sus esfuerzos finales.

Trump, quien hace un mes estuvo hospitalizado por la Covid-19, y su esposa Melania Trump, quien también resultó contagiada, organizaron una fiesta en la Casa Blanca para esperar los resultados.

Además de la presidencia y vicepresidencia, se eligen los 435 escaños de la Cámara de Representantes, donde se espera que los demócratas mantengan y posiblemente amplíen el control. También está en liza cerca de un tercio del Senado, donde los republicanos arriesgan perder su mayoría de 53-47.

Residentes de Oregón entregan sus boletas cerca del edificio de elecciones del condado de Multnomah en Portland. AFP (AFP/)

Muchos de los votos anticipados se estiman demócratas, en tanto los republicanos esperaban una masiva concurrencia ayer.

Los hispanos salieron con fuerza a sufragar: más de 8.6 millones lo hicieron anticipadamente, más del doble que en 2016, según el Fondo Educativo NALEO.

La primera minoría étnica del país se inclina por Biden y su voto podría impactar en los estados clave, según expertos de NALEO y la consultora Latino Decisions.

Los sondeos mostraban a Biden liderando también entre las mujeres de las áreas residenciales suburbanas, la comunidad negra y personas de la tercera edad.

Sin embargo, Trump aseguraba haber conquistado la adhesión de muchos votantes en todas las minorías.

La elección de ayer es seguida de cerca en todo el mundo, tras un primer mandato de Trump marcado por relaciones tensas con los aliados de la OTAN, la retirada de Washington del Acuerdo de París sobre el clima y de la Organización Mundial de la Salud, y la renuncia al acuerdo nuclear con Irán.

El rsultado de la elección se dará a la luz del nuevo T-MEC con México y Canadá, la sintonía de Estados Unidos con Brasil y la confrontación con Venezuela, Cuba y Nicaragua.

El vínculo de la primera potencia económica con China, agriado durante los últimos cuatro años no sólo por motivos comerciales sino porque Trump culpa a Pekín de la pandemia, preocupa al mundo entero.

Dado que los sondeos indican en qué dirección podrían ir 38 de los 50 estados, la atención se centraba en 12 estados clave, entre ellos, Georgia, Florida, Carolina del Norte y Arizona.





