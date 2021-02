resultados elecciones generales en Ecuador

El consultor político Oswaldo Moreno explica cuáles son las acciones que debe tomar el candidato presidencial que resulte ganador en las elecciones, dada la situación actual de Ecuador. También habla sobre la polarización, dice que es sana y que “lo que no es sano es que no haya consensos mínimos”.

Resultados de la elección presidencial de Ecuador hasta las 12:50 AM ET de este lunes, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE):

Resultados de la elección presidencial de Ecuador hasta las 1:37 AM ET de este lunes, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE):

Resultados de la elección presidencial de Ecuador hasta las 2:37 AM ET de este lunes, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE):

Resultados de la elección presidencial de Ecuador hasta las 4:40 AM ET de este lunes, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE):

