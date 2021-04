Resultados de la Jornada 1 del Torneo Apertura 2021 LFF

No necesitaron mucho tiempo las leonas para aumentar la ventaja en el marcador, María Justiniani a los 49 minutos amplío el resultado. Por parte del equipo de la policía el descuento llegó por parte de Solemar Ortiz al minuto 77 pero no fue suficiente y el CD Plaza Amador consiguió el segundo lugar en la tabla de la Conferencia del Este.

El Alianza hizo sumejor esfuerzo por defender e intentar que el cuadro local no hiciera más daño con sus ataques, pero no fue posible debido a la calidad y cantidad de oportunidades que lograba realizar el conjunto del Tauro.

You May Also Like